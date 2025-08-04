Россиян предупредили о росте цен в сентябре

Годовая инфляция в России составит 9,5–10,5% в сентябре, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Сентябрь традиционно является проинфляционным месяцем. Факторы, разгоняющие инфляцию, — рост цен на бензин, сезонный рост цен на услуги (образование, начало отопительного сезона) и ослабление курса рубля, характерное в начале осени. Летом мы видели дефляцию впервые в этом году по недельным данным, с 15 по 22 июля 2025 года. Однако это был период высокой ключевой ставки, крепкого рубля и замедления инфляции. Уязвимые места в экономике — это рубль, а также экономическая активность», — отметила Ахмадуллина.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02%. По оценке Банка России, на 21 июля годовая инфляция в стране составила 9,2%. Росстат зафиксировал схожий уровень — 9,17% год к году. Неделей ранее показатель был выше — 9,34%, а двумя неделями раньше — 9,45%. В июле рост цен на товары и услуги временно ускорился на фоне запланированной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18% на фоне замедления инфляции. Что будет после этого — в нашем материале.