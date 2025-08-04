На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о росте цен в сентябре

Экономист Ахмадуллина: годовая инфляция в России в сентябре составит 9,5–10,5%
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Годовая инфляция в России составит 9,5–10,5% в сентябре, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Сентябрь традиционно является проинфляционным месяцем. Факторы, разгоняющие инфляцию, — рост цен на бензин, сезонный рост цен на услуги (образование, начало отопительного сезона) и ослабление курса рубля, характерное в начале осени. Летом мы видели дефляцию впервые в этом году по недельным данным, с 15 по 22 июля 2025 года. Однако это был период высокой ключевой ставки, крепкого рубля и замедления инфляции. Уязвимые места в экономике — это рубль, а также экономическая активность», — отметила Ахмадуллина.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02%. По оценке Банка России, на 21 июля годовая инфляция в стране составила 9,2%. Росстат зафиксировал схожий уровень — 9,17% год к году. Неделей ранее показатель был выше — 9,34%, а двумя неделями раньше — 9,45%. В июле рост цен на товары и услуги временно ускорился на фоне запланированной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18% на фоне замедления инфляции. Что будет после этого — в нашем материале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами