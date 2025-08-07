Правила приема в вузы на платной основе изменятся с 1 сентября

В России с 1 сентября изменятся правила приема в вузы на платной основе

В России с 1 сентября вступит в силу закон, который регулирует прием в вузы на платной основе. Об этом сообщила РИА Новости замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

По ее словам, в документе речь идет не об ограничениях, а о качестве образования.

Комитет ГД по науке и высшему образованию и министерство науки работают над нормативно-правовой базой реализации закона. Совместно с экспертным сообществом, ректорами и педагогами высшей школы определяются критерии, по которым будет определяться пороговое значение поступающих на платной основе, рассказала Харченко.

Депутат говорит, что наборы на гуманитарные специальности, включая юристов и экономистов, сокращаться не будут. Речь в законе идет о том, чтобы на коммерческое обучение был конкурс.

Власти «не могут позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования» готовить специалистов, которые не востребованы на рынке, добавила Харченко.

