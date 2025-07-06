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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с абитуриентами

МВД: мошенники начали обманывать абитуриентов под видом сотрудников вузов
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Злоумышленники начали обманывать абитуриентов под видом отрудников вузов. Об этом сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.ё

В публикации говорится, что мошенники звонят студентам, представляясь сотрудниками приемной комиссии, и сообщают о высоких шансах абитуриента поступить на бюджет. При этом злоумышленники просят перейти по фишинговой ссылке, которая ведет к дублированию «Госуслуг» с данными учетной записи.

«В случае отказа удовлетворить эти требования мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут»», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что поступление в университет возможно только по результатам ЕГЭ, победы на олимпиаде или последующих испытаниях. Специалисты подчеркнули, что никаких характеристик абитуриентам вузы не дают, однако при стрессовой ситуации возможно попасться на уловку мошенников.

6 июля сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам сдавать их банковские карты в аренду за определенное вознаграждение. Как объяснили в МВД, злоумышленники обещают деньги и якобы «юридическую защиту» за временный доступ к банковским реквизитам жертвы.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.

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