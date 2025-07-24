Матвиенко поддержала обязательную сдачу ЕГЭ по одному предмету

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции поддержала сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные высшие учебные заведения. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«С 2026 года это будет добровольный принцип — если ты поступаешь на философский, условно, факультет, то ты можешь добровольно сдать экзамен по истории. А с 2027 года — это будет обязательная сдача. Я поддерживаю такое решение, мне кажется, оно правильное», — сказала она.

7 июля министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года, заявил, что история в ближайшие два года не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы.

22 июня президент России Владимир Путин поддержал инициативу сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным специальностям и социально-экономическим специальностям. Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что готовы к проведению экзамена.

Ранее в Госдуме раскрыли детали обязательного ЕГЭ по истории.