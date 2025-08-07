Врачи предупредили об опасности пустышек для взрослых, популярных в Китае

Пустышки увеличенного размера стали «трендовым» товаром в Китае. С их помощью взрослые пытаются снизить тревожность и улучшить сон. Эксперты Скандинавского Центра Здоровья, психолог Елена Шидловская и стоматолог Екатерина Цыбина в разговоре с «Газетой.Ru» объяснили, почему такая привычка может нанести вред — и психике, и здоровью полости рта.

Использование пустышки запускает орально-проприоцептивную стимуляцию (механическое воздействие на рот и челюсть, которое влияет на нервную систему и вызывает расслабление) — процесс, при котором движения челюсти активируют парасимпатическую нервную систему (часть нервной системы, отвечающая за отдых и восстановление).

«У младенцев сосание связано с получением питания и заботы, поэтому мозг ассоциирует этот процесс с безопасностью. Эта реакция сохраняется на подсознательном уровне. У взрослых пустышка вызывает те же ощущения: мозг получает сигнал «все хорошо», и тревога снижается. Но привычка не решает проблему и со временем может усугубить состояние. Также очень важно отметить, что сосательный рефлекс для ребенка — это физиологическая норма до двух лет. В этом возрасте ребенок может сосать палец, пустышку или грудь. Но после двух лет этот рефлекс угасает — ребенок начинает осваивать жевание, речь, и сосание становится ему просто не нужно», — сказала психолог Шидловская.

Вместо развития навыков саморегуляции человек начинает полагаться на внешний предмет. Это закрепляет избегающее поведение — стремление не справляться со стрессом, а избегать его. Из-за оперантного обусловливания (механизма, при котором мозг связывает действие с результатом — если что-то помогает, хочется делать это снова) тревога закрепляется: человек привыкает к пустышке как к единственному способу облегчения, заявила психолог.

Кому особенно не стоит использовать пустышку? Особенно уязвимы к зависимости люди с тревожными расстройствами, ОКР, РПП и СДВГ. У них пустышка может быстро закрепиться как ритуал и мешать возвращению к самостоятельным стратегиям.

«Сосательный рефлекс у ребенка физиологически оправдан до 5–6 месяцев: он помогает сформировать правильное небо, развивает мышцы и способствует становлению дыхания через нос. Но после полугода, с началом прорезывания зубов и переходом на прикорм, механизм питания меняется — начинают активно работать жевательные мышцы, и соска становится неактуальной. Если ребенка не отучить от соски в этот период, велик риск нарушений роста челюсти и формирования прикуса. Возможно развитие асимметрии, неравномерной работы мышц и патологий в области височно-нижнечелюстного сустава. Во взрослом возрасте физиологических показаний для использования пустышки нет. Она не решает проблему тревоги, а наоборот — может способствовать перегрузке жевательной мускулатуры. Это увеличивает риск смещения зубов, формирует неправильный прикус и может привести к болям и щелчкам в суставе», — комментирует стоматолог Цыбина.

Механическое трение о силикон или пластик может повредить эмаль: появляются микротрещины, стираемость, чувствительность, клиновидные дефекты. Давление раздражает десны: возможны воспаление, рецессия (отступление десен), оголение корней. При бруксизме (скрежете зубами) нагрузка усиливается, а риск осложнений выше. Плохо очищаемая пустышка — источник бактерий. Это повышает риск кариеса, воспалений и стоматита. Некоторые материалы вызывают аллергию. Даже при регулярной чистке полностью исключить контакт с микробами невозможно.

«Во сне пустышка провоцирует ротовое дыхание. Это может усилить храп и повысить риск апноэ сна (временной остановки дыхания во сне). У людей с предрасположенностью к дисфункции ВНЧС ситуация усугубляется: положение челюсти мешает нормальному дыханию и нарушает ночной отдых», — резюмировала Цыбина.

