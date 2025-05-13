Россиянам объяснили, можно ли поседеть от стресса

Можно ли поседеть от стресса? Если да, то почему так происходит? И как ограничить влияние стресса на организм? На эти вопросы в беседе с «Газетой.Ru» ответила врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Марина Сон.

По словам врача, поседеть от сильного стресса действительно можно. Дерматологи называют этот синдром именем французской королевы Марии Антуанетты, которая, согласно легенде, стала абсолютно седой за ночь перед казнью.

«Анализ белков, содержащихся в волосах человека, показывает, что на появление седины влияет активность генов, которые связаны с энергетическим метаболизмом, митохондриями и антиоксидантной защитой. Если эти гены не активны, то процесс производства клеток, которые участвуют в формировании цвета волос, замедляется. Либо белки вырабатываются, но не могут «добраться» до клеток растущего волоса. Исследования подтверждают, что такой сбой может произойти, в том числе, на фоне стресса», — рассказала специалист.

Трихолог объяснила, что волосы человека содержат стволовые клетки-предшественники меланоцитов (MeSC). MeSC делятся и высвобождают специализированные клетки меланоциты, которые окрашивают волосы с помощью меланинов.

«Во время стресса высвобождается много гормонов стресса и сначала происходит гиперактивация клеток MeSC (они начинают ускоренно делиться), а затем они быстро исчерпывают свой потенциал. Оставшиеся стволовые клетки останавливаются в развитии и не вызревают. В результате меланоцитов, отвечающих за цвет волос, становится критически мало и волосы седеют», — отметила врач.

Таким образом, по ее словам, стресс провоцирует нарушения в энергетическом метаболизме и антиоксидантной защите, тормозя пигментацию волос.

Для профилактики пагубного влияния стресса на организм специалист посоветовала придерживаться ряда рекомендаций. Во-первых, соблюдать режим дня, стараться ложиться спать до 22:30, ограничивать использование гаджетов. Во-вторых, организовать правильное и сбалансированное питание, ограничив использование алкоголя. В-третьих, обеспечить регулярные и адекватные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе. В-четвертых, найти время для занятий медитацией, дыхательной гимнастикой, любимым делом или хобби. В-пятых, проходить регулярные медосмотры.

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