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Взрослые стали сосать пустышки для борьбы со стрессом

Взрослые китайцы стали использовать соски-пустышки для борьбы со стрессом
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В Китае набирают популярность пустышки для взрослых, которые люди используют, чтобы снять стресс и улучшить сон. Об этом пишет SCMP.

Рискнувшие попробовать новый тренд говорят, что пустышки действительно помогают им чувствовать себя спокойнее, снижают тревогу и даже облегчают отказ от курения. Многие отмечают, что сосание пустышки дает ощущение безопасности, как бы возвращает в детство и помогает справляться с напряжением на работе.

Однако врачи предупреждают о возможных рисках для здоровья. Так, стоматолог Тан Цаоминь из Чэнду рассказал, что длительное использование пустышек может привести к изменению положения зубов, боли при жевании и ограничению открывания рта. А психолог Чжан Мо считает, что вместо того чтобы обращаться к пустышкам, взрослым стоит напрямую решать свои проблемы и не искать утешение в детских атрибутах.

Тренд активно обсуждается в китайских соцсетях. Многие пользователи считают использование пустышек взрослыми странным и даже абсурдным способом борьбы со стрессом.

Ранее в Екатеринбурге молодая мать сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж.

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