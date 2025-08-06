На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Священнослужитель изнасиловал пятилетнюю девочку в мечети

В Индии священнослужителя арестовали за изнасилование пятилетней девочки
true
true
true
close
Shutterstock

Священнослужителя из Индии обвинили в надругательстве над пятилетней девочкой в мечети. Об этом сообщает CSR Journal.

Инцидент произошел в штате Карнатака в 2023 году. 22-летний мужчина изнасиловал ребенка прямо в здании, его действия засняли камеры.

После произошедшего родители ребенка не спешили обращаться в полицию, так как опасались осуждения общественности. Однако позже видео с камер появилось в социальных сетях и стало вирусным, поэтому при участии полиции семья «решила добиться справедливости для своей дочери».

После того, как ребенок рассказал обо всем полиции, сотрудники возбудили уголовное дело. Обвиняемого арестовали, на данный момент продолжается расследование.

До этого в Бразилии в насилии над детьми обвинили пастора местной церкви. Он приводил детей к себе домой или в церковный туалет, где гипнотизировал и насиловал.

Всего от действий священнослужителя пострадали минимум четыре человека, все они – мальчики.

Ранее учительницу христианской школы обвинили в изнасиловании девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами