Священнослужитель изнасиловал пятилетнюю девочку в мечети

Священнослужителя из Индии обвинили в надругательстве над пятилетней девочкой в мечети. Об этом сообщает CSR Journal.

Инцидент произошел в штате Карнатака в 2023 году. 22-летний мужчина изнасиловал ребенка прямо в здании, его действия засняли камеры.

После произошедшего родители ребенка не спешили обращаться в полицию, так как опасались осуждения общественности. Однако позже видео с камер появилось в социальных сетях и стало вирусным, поэтому при участии полиции семья «решила добиться справедливости для своей дочери».

После того, как ребенок рассказал обо всем полиции, сотрудники возбудили уголовное дело. Обвиняемого арестовали, на данный момент продолжается расследование.

До этого в Бразилии в насилии над детьми обвинили пастора местной церкви. Он приводил детей к себе домой или в церковный туалет, где гипнотизировал и насиловал.

Всего от действий священнослужителя пострадали минимум четыре человека, все они – мальчики.

Ранее учительницу христианской школы обвинили в изнасиловании девочки.