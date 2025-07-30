В Бразилии пастор гипнотизировал детей, а потом насиловал

Пастор насиловал подростков, вводя их в состояние гипноза и обещая исцеление

В Бразилии пастора уличили в сексуализированном насилии над подростками. Об этом сообщает изданиие Ultimo Segundo.

На прошлой неделе 49-летнего религиозного лидера задержали в муниципалитете Аншиета на южном побережье штата Эспириту-Санту. По данным полиции, мужчина насиловал несовершеннолетних во время сеансов гипноза, проводившихся у него дома и в церковном туалете.

Расследование в отношении священнослужителя началось в сентябре 2024 года, после того как мать одного из потерпевших подала заявление в полицию.

«У него было как минимум четыре жертвы, все мужского пола старше 14 лет. Подозреваемый проводил службы и сеансы гипноза. Во время этих встреч он утверждал, что «исцеляет» молодых людей, и подвергал их гипнозу. Используя уязвимое состояние жертв во время гипноза, он совершил насилие», — отметил начальник полиции штата.

Пастора обвиняют в изнасиловании уязвимого лица. Сейчас он остается под стражей.

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