На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии пастор гипнотизировал детей, а потом насиловал

Пастор насиловал подростков, вводя их в состояние гипноза и обещая исцеление
close
Armin Weigel/dpa via AP

В Бразилии пастора уличили в сексуализированном насилии над подростками. Об этом сообщает изданиие Ultimo Segundo.

На прошлой неделе 49-летнего религиозного лидера задержали в муниципалитете Аншиета на южном побережье штата Эспириту-Санту. По данным полиции, мужчина насиловал несовершеннолетних во время сеансов гипноза, проводившихся у него дома и в церковном туалете.

Расследование в отношении священнослужителя началось в сентябре 2024 года, после того как мать одного из потерпевших подала заявление в полицию.

«У него было как минимум четыре жертвы, все мужского пола старше 14 лет. Подозреваемый проводил службы и сеансы гипноза. Во время этих встреч он утверждал, что «исцеляет» молодых людей, и подвергал их гипнозу. Используя уязвимое состояние жертв во время гипноза, он совершил насилие», — отметил начальник полиции штата.

Пастора обвиняют в изнасиловании уязвимого лица. Сейчас он остается под стражей.

Ранее учитель пения давал наркотики школьнику, насиловал его и «приучал» к проституции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами