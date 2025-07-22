Учительницу христианской школы обвинили в изнасиловании девочки

В Алабаме учительницу христианской школы арестовали за соитие с ученицей

Учительницу из американского штата Алабама обвинили в сексуальном насилии над одной из учениц. Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции, 35-летняя педагог христианской школы по имени Сара Логан как минимум один раз вступила в половой контакт с ученицей. Сколько лет пострадавшей не уточняется, но известно, что она несовершеннолетняя.

Узнав о связи, родители обратились в полицию. В результате учительницу задержали, допросили и арестовали. Женщине уже предъявили обвинения.

По словам представителей школы, как только администрация узнала об аресте, они стали сотрудничать с полицией. Педагог у них больше не работает.

Полиция не исключает, что от действий Логан могли пострадать и другие школьники.

До этого в США суд вынес приговор пастору баптистской церкви за изнасилование школьника. 64-летний священнослужитель надругался над 17-летним молодым человеком из своего района. Во время процесса фигурант признал вину.

Ранее в Индии учительница возила ученика по отелям, опаивала и насиловала.