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В аэропорту Петербурга произошел сбой в управлении багажной системой

В петербургском Пулково произошел сбой в управлении багажной системы
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В петербургском Пулково зафиксировали технический сбой в управлении багажной системой. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

«Сегодня в период с 11:00 до 13:00 был зафиксирован технический сбой в управлении багажной системы. Некоторые пассажиры могут столкнуться с неприбытием багажа в аэропорты назначения», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Уточняется, что неполадки коснулись около 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа.

По словам пресс-службы, представители аэропорта находятся в контакте с авиакомпаниями для его отправки в кратчайшие сроки.

В Пулково принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и призвали в случае неприбытия багажа обращаться в розыск багажа в аэропорту назначения.

7 июля в авиагавани предупредили о возможных случаях недоставки багажа в другие аэропорты в связи с высокой нагрузкой. Тогда в Пулково заверили, что с проблемами такого характера будут разбираться в приоритетном порядке. Багаж направят пассажирам в как можно более сжатые сроки.

Ранее стало известно, что в аэропорту Краснодара не получали распоряжений о возобновлении работы.

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