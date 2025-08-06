В аэропорту Краснодара не получали распоряжений о возобновлении работы

Аэропорт Краснодара не получал распоряжений о возобновлении работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Распоряжений о возобновлении работы в адрес международного аэропорта «Краснодар» не поступало. С февраля 2022 года и на протяжении всего периода ограничений полетов международный аэропорт «Краснодар» поддерживает высокую степень готовности к возможному возобновлению работы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что персонал воздушной гавани регулярно тренируется и проходит обучение для поддержания навыков. Кроме того, несмотря на временное закрытие, аэропорт работает по регламенту, регулярно проверяя техническое состояние аэродромной техники и готовность аэродрома и терминалов. Кроме того, летом 2024 года была отремонтирована дополнительная рулежная дорожка воздушной гавани.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабинета министров 16 июля сообщил, что правительство Российской Федерации направит аэропортам юга и центральной части страны, где еще действуют временные ограничения на полеты, более 6 млрд рублей на возмещение части затрат.

Мишустин добавил, что ранее на поддержку аэропортов, где действуют временные ограничения, было направлено порядка 27 млрд рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение сотрудников, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.

Ранее Мишустин говорил, что более 50 российских аэродромов будут приведены в нормативное состояние за шесть лет.