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В Пулково сообщили о возможных проблемах с доставкой багажа в аэропорты назначения

Пулково: возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения из-за нагрузки
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Игорь Руссак/РИА Новости

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в связи с высокой нагрузкой предупредили о возможных случаях недоставки багажа в другие аэропорты. Такие случаи будут решать в приоритетном порядке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале авиагавани.

«Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту Пулково», — говорится в публикации.

Сообщается, что с проблемами такого характера в аэропорту будут разбираться в приоритетном порядке, багаж будет направлен пассажирам в как можно более сжатые сроки.

7 июля пресс-служба Пулково заявила, что в аэропорту как минимум на два часа были задержаны 104 рейса. Всего в течение дня воздушная гавань должна обслужить 658 рейсов, из которых более 100 — международные.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи дежурные системы противовоздушной обороны сбили 91 украинский дрон над регионами страны и акваторией Черного моря. Больше всего беспилотников — 20 — уничтожили в Белгородской области. В Курской области перехватили 14 целей, в Липецкой области — девять, в Брянской и Воронежской областях — по восемь. Еще восемь летательных аппаратов ликвидировали в столичном регионе, семь — над Черным морем, по три — в Ленинградской, Новгородской, Тверской и Тамбовской областях. В Орловской области нейтрализовали два дрона, в Краснодарском крае, Владимирской области и Крыму — по одному.

Ранее в Росавиации заявили о штатной работе всех аэропортов в РФ.

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