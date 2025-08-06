В Казани кассир магазина приставал к 12-летней посетительнице

В Казани кассира подозревают в приставаниях к 12-летней девочке

Жителя Казани подозревают в домогательствах в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на управление МВД по региону.

Как рассказала сама пострадавшая, она часто приходила в магазин на Проспекте Победы, где покупала воду. Там она познакомилась с 22-летним кассиром и стала переписываться в социальных сетях. Подчеркивается, что мужчина знал о ее возрасте – девочка сама рассказала об этом в переписке.

Во время очередного визита в магазин кассир дотронулся до бедра школьницы. Та убрала его руку и ушла из торговой точки, затем последовало обращение в правоохранительные органы.

На данный момент в ситуации разбираются полицейские. Личность молодого человека установили. Сейчас проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. После проверки материалы направят в Следственный комитет Татарстана для принятия процессуального решения.

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