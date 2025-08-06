В Дагестане сосед заманил к себе домой пятилетнюю девочку и снимал с ней видео

В Новоалакском районе Дагестана местный житель заманил пятилетнюю дочь соседей к себе домой и приставал к ней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

24-летнего жителя Дагестана подозревают в развращении малолетней дочери соседей. Мужчина заманил пятилетнюю девочку к себе домой под видом игры.

О произошедшем девочка рассказала матери. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В телефоне мужчины нашли доказательства насилия и видео, которое он снимал с девочкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, с пострадавшим ребенком работают психологи.

До этого петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок. По версии следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2017 года мужчина приставал к девочке. Помимо этого, он делал с ней фото, таким образом изготавливая материалы порнографического характера. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее безработный петербуржец надругался над семилетней падчерицей.