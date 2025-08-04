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Петербургский автобус переехал пожилую женщину, которая вышла из него и оступилась

В Петербурге автобус переехал пожилую женщину
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В Петербурге пожилая женщина вышла из автобуса, оступилась и оказалась под колесами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 4 августа у дома №11 по Бульвару Трудящихся. 59-летний водитель автобуса совершил наезд на 87-летнюю женщину, которая только что вышла из транспортного средства. Пенсионерка оступилась и попала под колеса.

В результате аварии пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого водитель автобуса переехал ноги пешеходу в Борском районе Нижегородской области. Пострадавший попал в больницу. Отмечается, что местные жители давно жаловались на водителей этого автобуса.

Ранее женщина с двумя детьми угодила под машину в Дагестане и попала на видео.

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