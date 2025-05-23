Женщина с двумя детьми угодила под машину в Дагестане и попала на видео

В Дагестане женщина и двое детей угодили под машину на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 23 мая на улице Датуева в Хасавюрте. 46-летний водитель автомобиля GAC GS8 совершил наезд на женщину с двумя внучками, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и это попало на видео.

В результате аварии 56-летняя женщина и две девочки в возрасте четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Подробной информации об их состоянии не поступало.

До этого в Екатеринбурге автобус сбил инвалида-колясочника, переехал его и попал на видео. Мужчина пытался объехать транспорт, но оказался прямо перед ним, когда загорелся зеленый свет. Пострадавшего около 20 минут извлекали из-под колес автобуса, а затем доставили в медицинское учреждение.

Ранее волгоградец на авто снес мать восьмерых детей, и это попало на видео.