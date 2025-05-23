На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина с двумя детьми угодила под машину в Дагестане и попала на видео

В Дагестане машина сбила женщину с двумя детьми

В Дагестане женщина и двое детей угодили под машину на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 23 мая на улице Датуева в Хасавюрте. 46-летний водитель автомобиля GAC GS8 совершил наезд на женщину с двумя внучками, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и это попало на видео.

В результате аварии 56-летняя женщина и две девочки в возрасте четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Подробной информации об их состоянии не поступало.

До этого в Екатеринбурге автобус сбил инвалида-колясочника, переехал его и попал на видео. Мужчина пытался объехать транспорт, но оказался прямо перед ним, когда загорелся зеленый свет. Пострадавшего около 20 минут извлекали из-под колес автобуса, а затем доставили в медицинское учреждение.

Ранее волгоградец на авто снес мать восьмерых детей, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами