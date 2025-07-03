Автобус переехал ноги нижегородцу

Водитель автобуса переехал ноги пешеходу в Борском районе Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«На конечной в поселке Октябрьский шофер маршрута №20 не заметил 50-летнего мужчину и наехал на него. Пострадавший в больнице. Местные жители давно жалуются на двадцатый: водители игнорируют остановки и пассажиров», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что в центре Москвы двое молодых людей ехали на одном электросамокате и врезались в женщину с коляской.

Кроме того, в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов и сбивает одного из них. От удара человек отлетает на несколько метров.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.