Россиянам назвали самые недорогие направления для отдыха в бархатный сезон

В предстоящий бархатный сезон самый бюджетный отдых для россиян предложит Абхазия. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные экспертов сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, проанализировавших стоимость авиабилетов и отелей на период с сентября по октябрь.

Слетать в Сухум из Москвы можно минимум за 32,4 тыс. рублей туда и обратно, а номер в трехзвездочном отеле обойдется в 6 тыс. рублей за сутки.

Почти столько же стоит осенний отдых в Турции – перелет из столицы обойдется туристам в 33,7 тыс. рублей, а номер в трёхзвёздочном отеле — 4,7 тыс. рублей в сутки.

Третье место рейтинга с самыми бюджетными направлениями для отдыха в бархатный сезон занимает ОАЭ, куда перелёт из Москвы будет стоить в среднем 43 тыс. рублей в обе стороны, а отель можно найти за 4,6 тыс. рублей в сутки. Также недорого будет слетать в Египет – из столицы билеты обойдутся в минимум 44,7 тыс. рублей, номер в отеле можно найти по цене порядка 2 тыс. рублей в сутки.

Напомним, до этого сообщалось, что россияне стали чаще выезжать за границу во время бархатного сезона. Так, в прошлом сезоне самыми популярными направлениями стали Турция, Абхазия и Казахстан — там отдохнули 59% туристов из РФ. Также ощутимо вырос пассажиропоток в Белоруссию (на 19%) и в Грузию — (на 17%), они заняли четвёртое и пятое места рейтинга. В сравнении с показателями 2023 года в полтора раза выросла популярность азиатских стран. Среди них жители России выбирали Китай, Таиланд и Японию.

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