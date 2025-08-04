Россияне рассказали, почему в этом году перенесли свой отпуск

В этом году многим россиянам пришлось перенести свой отпуск – об этом сообщили 32% участников соответствующего опроса. Самой популярной причиной такого решения стала сильная загруженность на работе (37%), цитирует RT результаты исследования.

Второй по популярности причиной оказались финансовые сложности, а еще 22 перенесли отпуск из-за семейных обстоятельств, выяснили эксперты. С изменившимися планами поездки и бронирования столкнулись 18% респондентов, а чуть меньше, 17%, не смогли уехать в отпуск из-за того, что устроились на новую работу.

Начальство в отпуск не отпустило 16% опрошенных россиян, еще 8% признались, что не уехали на отдых из-за проблем со здоровьем.

Что касается накопленного отпуска, то более половины участников опроса (51%) рассказали, что «не отгуляли» от 10 до 30 дней отпуска с прошлых лет работы. Еще 9% рассказали, что накопили менее 10 дней, а 11% имеют в запасе от 30 до 40 дней отпуска. Более 40 дней умудрились накопить 17% россиян.

Исследование аналитиков сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» подготовлено на основе ответов 3,2 тыс. жителей России.

До этого специалисты выяснили, что более трети россиян не готовы отказаться от домашней еды в отпуске. Так, 27% из них готовят самостоятельно, еще 10% рассказали, что готовит жена или муж. 45% отдыхающих едят в точках общепита. Ближайшие кафе и рестораны пользуются спросом среди 19% россиян в отпуске, 12% — заказывают доставку готовой еды, 8% — ходят в местную столовую и 6% — выбирают жилье с услугой питания. Для 15% опрошенных комфортно чередовать разные форматы.

Ранее стало известно, что в России появился тренд на мини-отпуска этим летом.