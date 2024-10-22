Россияне стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон

Россияне чаще выезжают в бархатный сезон текущего года за границу. Наибольшей популярностью пользуются Турция, Абхазия и Казахстан — здесь отдохнуло 59% туристов из РФ. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов «Купи билет».

Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, ее посещаемость россиянами увеличилась на 15%, а средняя цена билета выросла на 14%. Абхазия на второй строчке, а тройку лидеров замыкает Казахстан.

Также ощутимо вырос пассажиропоток в Белоруссию (на 19%) и в Грузию — (на 17%), они заняли четвертое и пятое место рейтинга.

В сравнении с показателями 2023 года в полтора раза выросла популярность азиатских стран.

Среди них жители России выбирали Китай, Таиланд и Японию.

При этом цены на авиабилеты на азиатские направления в целом сохранились на прежнем уровне либо даже упали на 3-40% в зависимости от страны. Исключением стал Таиланд, куда по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года билеты подорожали на 17%.

Количество поездок россиян на африканский континент выросло на 16%. Самыми популярными для отдыха странами на континенте стали Египет, Тунис и Марокко.

На Ближнем и Среднем Востоке привлекательными для туристов остаются Объединенные Арабские Эмираты и Иран. При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42%).

В Европу пассажиропоток увеличился на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию.

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако по посещаемости здесь в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 24% меньше, чем годом ранее. При этом отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 14 %, а билеты подорожали на 15%.

Аналитики «МегаФона» также зафиксировали рост поездок в страны Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился на 17%, чаще всего россияне посещали Австралию, Танзанию и Новую Зеландию.

В «МегаФоне» напомнили, что оператор предлагает своим абонентам разные варианты пакетов и услуг, позволяющих экономить на связи в роуминге.