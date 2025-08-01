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В Пакистане потребовали снять обвинения в терроризме с семилетнего мальчика

Правозащитники Пакистана требуют снять обвинения в терроризме с ребенка
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Faisal Mahmood/Reuters

Независимая комиссия по правам человека Пакистана обратилась к правительству с призывом снять обвинения в терроризме с семилетнего мальчика. Это произошло на следующий день после того, как полиция провинции Белуджистан добивалась его ареста за публикацию видеозаписи, содержащей антиправительственную речь, пишет Associated Press.

Данный инцидент вызвал волну возмущения среди правозащитных организаций, которые утверждают, что применение антитеррористического законодательства к несовершеннолетнему является свидетельством усиления репрессий в отношении инакомыслящих в нестабильном регионе.

Правозащитники осудили произошедшее, назвав этот случай «крайне предосудительным», и призвали правительство обеспечить защиту прав несовершеннолетнего. Отмечается, что в настоящее время мальчик не находится под стражей.

По словам адвоката мальчика Джадиана Дашти, полиция города Гвадар предъявила ребенку обвинение в терроризме. В Пакистане подобного рода обвинения первоначально предъявляются полицией, после чего подозреваемые предстают перед судом для проведения предварительного слушания.

Дашти заявил, что ребенка обвиняют в подстрекательстве к насилию путем распространения видеозаписи антиправительственной речи местной правозащитницы Гульзар Дост, которая была произнесена в ходе митинга, прошедшего в Гвадаре в прошлом месяце. Участники митинга требовали улучшения условий в сферах образования, здравоохранения и трудоустройства в регионе.

До этого в Пакистане восьмилетнего мальчика обвинили в богохульстве за умышленное мочеиспускание на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги. Также арестовали его семью.

Ранее пакистанец расправился с дочерью за отказ удалить аккаунт в соцсети.

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