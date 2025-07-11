В Пакистане отец убил дочь-блогершу за отказ удалить аккаунт в соцсети

МВД Пакистана: в Равалпинди отец убил дочь после ее отказа удалить Tik-Tok

В Пакистане отец застрелил свою дочь после того, как она отказалась удалить свой аккаунт в TikTok. Об этом сообщает агентство AFP, пишет ArabNews.

Трагедия произошла в городе Равалпинди, недалеко от Исламабада, следует из материала.

«Отец девочки потребовал от нее удалить аккаунт в TikTok. Получив отказ, он убил ее», — сообщил представитель полиции.

Мужчину арестовали. У 17-летней девушки, как сообщается, было около миллиона подписчиков в соцсети. Она делилась с аудиторией видеороликами о своих любимых кафе, средствах по уходу за кожей и показывала одежду.

11 июля сообщалось, что в Индии отец застрелил свою дочь-теннисистку, когда она готовила завтрак. Сообщается, что мужчина выстрелил дочери в спину пять раз. Три пули попали в тело, причинив девушке смертельные ранения.

На допросе мужчина признался, что в семье было напряжение из-за насмешек жителей его родного города по поводу заработка дочери. Соседи предполагали, что мужчина живет за счет денег и славы дочери. Это и спровоцировало убийство.

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