Восьмилетнему мальчику из Пакистана грозит смертная казнь за богохульство

Восьмилетнему мальчику из семьи индуистов грозит смертная казнь за богохульство, пишет Daily Mail.

Как сообщается, ребенок был арестован в июле по обвинению в умышленном мочеиспускании на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги. Также под стражу была отправлена его семья.

По информации издания, толпа мусульман напала на индуистский храм в городе Бхонг в районе Рахим-Яр-Хан (провинция Пенджаб) после того, как суд выпустил под залог обвиняемого мальчика. Мусульманская община заявила, что ребенок совершил богохульство. Согласно законам Пакистана, признанный виновным в оскорблении государственной религии приговаривается к смертной казни.

Ребенок и его семья в настоящее время находится под государственной защитой, поскольку в провинции продолжаются беспорядки.

«Он [мальчик] до сих пор не понимает, в чем было его преступление и почему его продержали в тюрьме неделю», — рассказал член семьи.

Власти уже перебросили в район военизированные формирования, чтобы подавить беспорядки. Многим индуистам пришлось покинуть свои дома.