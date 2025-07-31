Вода ушла с подтопленных после землетрясения и цунами территорий на Камчатке

РИА: на Камчатке вода сошла с подтопленных после цунами территорий

На Камчатке подтопленные после цунами из-за мощного землетрясения территории полностью освободились от воды. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

«Вода с подтопленных территорий сошла», — отметил собеседник агентства.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее стало известно, что на Камчатке продлили работу пунктов временного размещения.