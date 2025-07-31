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На Камчатке продлили работу пунктов временного размещения

Губернатор Камчатского края Солодов продлил работу ПВР еще на неделю
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов продлил работу пунктов временного размещения (ПВР) в регионе после землетрясения еще на неделю. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона.

«Большой востребованности нет, но для тех, кто все же обратился за помощью, это очень важно», — отметил он.

Солодов отметил, что проверил, как организованы условия в ПВР, и убедился, что в них имеется все необходимое для безопасного и комфортного проживания.

До этого сообщалось, что экологические последствия сильного землетрясения оказались минимальными, оно прошло по лучшему из возможных сценариев.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.

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