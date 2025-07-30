Извержение вулкана и 130 афтершоков: последствия землетрясения на Камчатке

Поврежденный в результате землетрясения детский сад в Петропавловске-Камчатском, 30 июля 2025 года

На Камчатке после сильнейшего за 70 лет землетрясения магнитудой 8,7 началось извержение вулкана Ключевская Сопка, а за 12 часов после толчков произошло более 130 афтершоков, ощущаемых даже в Петропавловске-Камчатском. Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Организация объединенных наций заявила о готовности помочь с ликвидацией последствий сильнейшего землетрясения у побережья Камчатки.

«Мощное землетрясение у восточного побережья России, одно из сильнейших в регионе за несколько десятилетий, повлекло за собой предупреждения об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе <...> Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию [на ликвидацию последствий], если будет нужна помощь», — сказал на брифинге заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

В России на это предложение пока не ответили.

За 12 часов после начала землетрясения на Камчатке зафиксировали более 130 афтершоков и повторных толчков магнитудой до 6,3 по шкале Рихтера, сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

«Некоторые ощущались в Петропавловске-Камчатском силой три–четыре балла. Толчки продолжаются — за последний час зарегистрировали еще 10», — говорится в материале, опубликованном в 15:47 мск.

В свою очередь канал «Камчатка ЧП» сообщал, что по состоянию на 17:20 мск всего за полтора часа наблюдалось не менее 15 повторных толчков.

Кроме того, после землетрясения начал мощно извергаться вулкан Ключевская Сопка, сообщает агентство «Камчатка-информ». По западному склону вулкана сходит лава, Telegram-канал Baza опубликовал кадры мощного свечения над вулканом.

В Камчатском филиале геофизической службы РАН пояснили, что само извержение началось еще 20 июля, но до подземных толчков было вялотекущим: кратер глубиной 200 метров постепенно заполнялся лавой, а после землетрясения она начала изливаться на западный склон вулкана.

«Землетрясение «взбудоражило» Ключевскую сопку. Из вершинного кратера извергающегося довольно продолжительное время вулкана произошел сильный выброс – на высоту 6 километров над кромкой кратера. Ранее извержение было несильным, хотя вулканические бомбы вылетали на высоту 200-300 метров и в небольшом количестве выделялся пепел. А здесь сразу выброс на 6 километров», – рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что сейчас на Камчатке находятся от 7 до 8 тыс. туристов.

Угроза цунами

Землетрясение на Камчатке произошло утром 30 июля, его мощность составила 8,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, с очагом сейсмической активности на глубине в 32 метра. Землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Мощные подземные толчки затронули Сахалинскую область и Курильские острова.

Была объявлена угроза цунами, на некоторых береговых линиях зафиксировали волны высотой до четырех метров. Жителей призвали покинуть прибрежную зону, в ряде районов объявлен режим ЧС.

Землетрясение на Камчатке вызвало последствия во многих странах Тихоокеанского региона. Так, волны цунами были зафиксированы на побережье американского штата Гавайи. Национальная метеорологическая служба США также зафиксировали высокие волны на северном побережье в штате Калифорния в городе Кресент-Сити и заливе Гумбольдт.

В Чили объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию на острове Пасхи из-за угрозы цунами. Власти Французской Полинезии также эвакуировали более 6 тыс. жителей Маркизских островов из-за угрозы цунами и волн высотой четыре метра.

«Было страшно, люди кричали в панике». Что известно о сильнейшем землетрясении у берегов Камчатки В Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение... 30 июля 11:40

Обширные приготовления к возможному цунами прошли и в Японии. Было остановлено движение поездов и отменены уроки в школах. В прибрежных районах более миллиона граждан покинули дома и направились вглубь страны по рекомендации властей. Японские телеканалы опубликовали кадры не менее четырех крупных китов, которые выбросились на берег после землетрясения.

Концерн Tokyo Electric Power Company сообщил об эвакуации всего персонала АЭС «Фукусима». Кроме того, на станции остановили сброс очищенной воды. Напомним, что именно после цунами и землетрясения в 2011 году на «Фукусиме» произошла радиационная авария максимального 7 уровня.

Специалисты предполагают, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.