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Сервисы «Вкусвилла» восстановили работу после сбоя

Приложение и сайт «Вкусвилла» восстановили работу после сбоя
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Мобильное приложение и веб-сайт ретейлера «Вкусвилл» восстановили работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу. Мы по-прежнему готовы доставлять более 400 тыс. заказов в день», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого компания сообщила, что произошел внутренний сбой, в связи с чем была временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Также сообщалось, что изменения в конфигурации отсутствовали, подозрительных входов или утечки данных не было, что исключает кибератаку.

Накануне аптечные сети «Столички» и «Неофарм» подверглись сбою IT‑систем — в результате не работали кассы, осуществлялось бронирование онлайн. Многие аптеки временно оказались закрыты по техническим причинам. Сбои начались еще 28 июля, пользователи и Telegram‑каналы утверждают о хакерской атаке. Потери компаний оцениваются экспертами в десятки-сотни миллионов рублей в день, учитывая ежедневную выручку около 305 млн рублей у «Неофарма».

Ранее в России резко выросло число разведывательных хакерских атак на транспортный сектор.

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