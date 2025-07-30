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В России зафиксировали сбой в работе нескольких аптечных сетей

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе аптек «Столички» и «Неофарм»
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Валерий Мельников/РИА Новости

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал сбой в функционировании сети аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор». Представители ведомства сообщили РИА Новости, что признаков DDoS-атак не обнаружено, в настоящее время ведется установление причин произошедшего.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор». Признаки DDoS-атаки не обнаружены», — говорится в сообщении.

29 июля сеть клиник «Семейный доктор» сообщила о возникших технических неполадках, в результате чего временно не функционировали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Впоследствии представители клиники заявили о нейтрализации хакерской атаки и отсутствии подтвержденных данных об утечке информации.

Кроме того, сбой наблюдался и в сети аптек «Неофарм». Представители компании сообщили о том, что некоторые офлайн-точки сети закрыты по техническим причинам, а также временно недоступны услуги бронирования лекарственных средств и просмотра данных программы лояльности для клиентов.

До этого сообщалось, что в Москве все точки сети аптек «Столички» закрыли из-за взлома.

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