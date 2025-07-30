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Стали известны подробности о сбое в работе приложения «ВкусВилла»

ТАСС: сбой мобильного приложения «ВкусВилла» не связан с кибератакой
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Depositphotos

Сеть «ВкусВилл» столкнулась с внутренним сбоем, в связи с чем приостановлена работа сайта и мобильного приложения, но это не связано с кибератакой, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ритейлера.

«У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что офлайн-точки работают в прежнем режиме.

Накануне аптечные сети «Столички» и «Неофарм» подверглись сбою IT‑систем — в результате не работали кассы, бронирование онлайн, программы лояльности. Многие аптеки временно закрыты по техническим причинам. Сбои начались еще 28 июля, пользователи и Telegram‑каналы утверждают о хакерской атаке. Восстановление сервисов ожидается в течение дня–двух, но точных сроков пока нет. Потери компаний оцениваются экспертами в десятки-сотни миллионов рублей в день, учитывая ежедневную выручку около 305 млн рублей у «Неофарма».

Ранее у «Почты России» случился массовый сбой.

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