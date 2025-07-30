Россиянам раскрыли алгоритм действий при угрозах опубликовать переписку

Российские пользователи часто становятся жертвами хакеров, которые взламывают их аккаунты на тех или иных ресурсах, а затем вымогают деньги, угрожая опубликовать переписку или компрометирующие материалы. В такой ситуации важно сохранять самообладание и действовать максимально спокойно и грамотно. Вести сь на угрозы и платить деньги нельзя – нет никаких гарантий, что это остановит преступника, объяснил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Первое и самое важное правило — не вступать в диалог. Любой ваш ответ, будь то возмущение, попытка договориться или вопросы, только подтвердит, что вы вовлечены, и шантажист может усилить давление, — предупредил эксперт. — Лучше сразу заблокировать отправителя и не давать ему возможности манипулировать вами».

Важно сохранить доказательства поступающих угроз, сделать скриншоты переписки, фиксируя даты, время и никнеймы преступников. В будущем все эти данные понадобятся, если придется обращаться в полицию.

Параллельно с этим нужно оперативно сменить пароль своего аккаунта, включить двухфакторную аутентификацию и завершить в настройках устройства все подозрительные сессии. На хакера нужно, помимо прочего, пожаловаться с помощью соответствующей функции в соцсети – как правило, эта возможность предусмотрена на всех площадках, отметил Силаев.

Если угрозы человеку поступают серьёзные, важно обратиться к правоохранителям, которые обладают механизмами по поиску человека, даже если он стремится скрыть свою личность. По словам специалиста, часто хакер вообще не имеет доступа к данным человека, а лишь пытается его запугать, пользуясь отдельными утечками информации.

«Однако если переписка действительно была украдена, то предупредите собеседников и примите меры для защиты всех связанных аккаунтов», — посоветовал эксперт.

До этого сенатор Артем Шейкин в беседе с «Газетой.Ru» призвал россиян защитить свои данные в сети. В том числе он порекомендовал использовать разные пароли на всех ресурсах и менять их хотя бы раз в шесть месяцев, особенно — к почте, банку, мессенджерам и «Госуслугам». Важно применять двухфакторную аутентификацию (2FA), даже если пароль украдут — к аккаунту не получить доступ без дополнительного кода.

Россию назвали главной мишенью западных хакеров.