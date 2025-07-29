В Совфеде дали россиянам шесть советов, как защитить свои аккаунты в интернете

Утечки 2025 года показали, что треть пользователей интернета используют от одного до трех паролей для всех сервисов, что повышает угрозу взлома всех учетных записей. Сенатор Артем Шейкин в разговоре с «Газетой.Ru» дал россиянам шесть советов, как защитить свои аккаунты в сети.

«[Придумайте] каждому сервису свой пароль. Один пароль на все — как один ключ от квартиры, машины, офиса и банковской ячейки. Потерял — потерял все. Придумайте длинные, осмысленные пароли (12+ символов). Не используйте 123456, qwerty, дату рождения или фамилию. Лучше — фразы, например — MoyaSobakaEstYabloki2024! — запомнить легко, подобрать сложно. Не используйте рабочие пароли дома и наоборот — личное и рабочее должно быть разделено. Это базовое правило гигиены в цифровой среде. Меняйте важные пароли хотя бы раз в шесть месяцев, особенно — к почте, банку, мессенджерам и «Госуслугам». Обязательно включайте двухфакторную аутентификацию (2FA), даже, если пароль украдут — к аккаунту не получить доступ без дополнительного кода. Регулярно обновляйте пароли, желательно — не реже одного раза в месяц», — сказал он.

Шейкин подчеркнул, что «сильнее всего» страдают те, кто долго не менял пароли.

«Сервис DLBI, занимающийся мониторингом утечек данных, провел исследование, чтобы понять, сколько уникальных паролей в среднем используют российские пользователи. Утечки с российских ресурсов и получили тревожную статистику: 30% пользователей используют всего 1-3 пароля на все сервисы, 47% — 4-7 разных паролей, и только 23% используют 8 и более уникальных комбинаций. Для сравнения: еще несколько лет назад доля «одно-парольных» пользователей была 22%, а сейчас уже 30%. То есть люди все реже придумывают новые пароли, хотя угроз стало только больше», — сказал он.

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» начались сбои из-за атаки хакеров. В день атаки «Аэрофлот» выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Было отменено более 100 рейсов, большинство должны были садиться в московских аэропортах или вылетать из них.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 272 УК («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под особый контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, откуда не смогли вылететь тысячи пассажиров. Людям пришлось стоять в очереди даже для того, чтобы просто покинуть здание терминала: на выходе образовался затор.

Ранее сообщалось, что две сети аптек в Москве прекратили работу из-за хакерских атак.