«На нас тестируют все новое»: Россию назвали главной мишенью западных хакеров

Россия стала основной мишенью для кибератак со стороны западных хакеров – сегодня это главная угроза безопасности персональных данных, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В беседе с НСН он призвал не опасаться планируемого перехода на российское ПО, отметив, что этот вопрос не представляет такой угрозы, как тот факт, что мировое сообщество хакеров активно «тестирует» свои подходы на россиянах.

Постоянный рост числа кибератак и их разнообразия – это сегодня основная проблема с информационной безопасностью, подчеркнул эксперт.

«Теперь мы «цель №1», и по нам приходится огромный пласт атак западных хакеров, — пояснил он. — Мировое сообщество на данный момент воспринимает нас, как законную цель. На нас постоянно тестируется все новое. Это было достаточно внезапно для всех нас».

При этом в России пока хорошо справляются с действиями хакеров, большая часть которых – это DDoS-атаки, распространение вирусов, отметил Клименко. Даже с учетом «вала атак» все работает стабильно, игроки рынка успешно противостоят вызовам, и в общем объеме произведенных атак отмечается умеренное количество «жертв», отметил он.

Что касается опасений по поводу массового перехода операторов персональных данных на российское программное обеспечение, которое планируется осуществить до 2027 года, то, по мнению эксперта, обозначенные сроки не выглядят «невозможными». Катастрофическим переход не будет, так как с ПО в РФ традиционно все обстоит хорошо, а сложности возможны только в сфере интеграции российского софта с импортным «железом», пояснил Клименко. Теоретически в этом направлении могут появиться вопросы, но все-таки основная проблема лежит не в плоскости ПО, а в плоскости кибератак, заключил он.

Напомним, до этого премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение, которое которое обязывает Минцифры, ФСБ и ФСТЭК до 1 декабря 2025 года проработать поправки в законодательство, устанавливающие обязанность операторов персональных данных использовать исключительно российское ПО. Переходный период должен завершиться к 1 сентября 2027 года.

Как заявил «Газете.Ru» управляющий партнер аналитической компании в ИТ-сфере «Монк Диджитал Лаб» Николай Ганюшкин, массовый переход на российский софт грозит спровоцировать рост числа критических ИТ-сбоев в их системах на 40–45%. По его словам, без внедрения передовых систем мониторинга такой рост инцидентов будет лавинообразным и может привести к серьезным последствиям для цифровой экономики, включая простои онлайн-сервисов и риски утечек сведений о гражданах.

Ранее стало известно, что российские банки почти полностью перешли на отечественный софт.