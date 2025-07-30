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Мать родила 4 детей в один день, но в разные годы

Daily Mail: американка родила четверых детей в один день, но в разные годы
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В США 26-летняя Наужэ Дрейк стала матерью четвертого ребёнка, родив его 7 июля — в тот же день, когда появились на свет и ее трое других детей. Все роды, по словам женщины, прошли естественным путем и не были заранее запланированы на конкретную дату, пишет Daily Mail.

Младенец, мальчик по имени Кайлова, стал четвёртым ребенком женщины, родившимся 7 июля. Его старшие братья и сестра — Кеван, На'Зайла и Халан — также появились на свет в этот день, но в разные годы.

«Это просто удивительно, что они все родились в один день. Люди советуют мне сыграть в лотерею. Когда я говорю, что у моих детей один день рождения, все спрашивают: «У вас тройня?» Я отвечаю: «Нет, они родились в разные годы», — прокомментировала многодетная мать.

Женщина призналась, что поначалу была встревожена, когда начались роды третьего ребёнка — Халана — 7 июля 2022 года, не веря, что это снова совпадение. Тем не менее, после появления на свет четвертого малыша в тот же день, она воспринимает ситуацию как счастливый знак.

Ранее самый недоношенный ребенок в мире отметил первый день рождения.

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