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Самый недоношенный ребенок в мире отметил первый день рождения

The Guardian: самый недоношенный ребенок в мире отметил первый день рождения
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The University of Iowa

В США самый недоношенный ребенок в мире отметил первый день рождения, пишет The Guardian.

Младенец по имени Нэш Кин из штата Айова был официально признан самым недоношенным выжившим ребенком в мире. В июле 2025 года ему исполнился один год.

Нэш появился на свет, когда мать была на 21-й неделе беременности — на 133 дня раньше положенного. Вес новорожденного составил всего 283 грамма, что примерно соответствует размеру куска мыла. Его шансы на выживание врачи оценивали как крайне низкие. В течение полугода он находился в отделении интенсивной терапии новорожденных, где проходил постоянный специализированный уход. По словам доктора Эми Стэнфорд, несмотря на тяжелые осложнения в первые недели жизни, мальчик продемонстрировал «замечательную стойкость» и начал уверенно набирать вес.

Сейчас, в возрасте чуть более одного года, Нэш продолжает получать кислородную поддержку и питается через трубку, однако врачи отмечают положительную динамику в его состоянии. Мальчик начал переворачиваться и активно реагирует на окружающих. Родители Нэша, Молли и Рэндалл Кин, говорят, что он остается жизнерадостным и улыбчивым ребенком.

Первый день рождения Нэша семья отпраздновала в кругу близких. Мальчик получил в подарок игрушки, одежду, подгузники и официальный сертификат рекордсмена от Книги Гиннесса. Он опередил предыдущего рекордсмена — младенца, родившегося в 2020 году в Алабаме на сроке 21 неделя и один день.

Ранее в Великобритании родились восемь младенцев с исправленными участками ДНК.

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