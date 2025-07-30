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Экс-министра здравоохранения Ингушетии обвинили в хищении при закупке лекарств

Бывшего главу минздрава Ингушетии Балаева обвинили в хищении 53 млн рублей
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева обвинили в хищении 53 млн рублей при закупке лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В публикации говорится, что Балаев осуществлял преступление вместе с двумя сообщниками. По словам журналистов, его арестовали до 4 сентября.

Магомед-Башир Балаев был главой минздрава Ингушетии с февраля 2022 года по июль 2023 года.

По данным ТАСС, в Сунженской центральной районной больнице провели оперативно-разыскные мероприятия в рамках расследования по делу экс-главы минздрава. На данный момент Балаев является главным врачом онкологического диспансера.

Незадолго до этого силовики провели обыски в здании минобрнауки Ингушетии. По словам собеседника агентства, во время следственных действий вход в здание министерства был временно заблокирован. По предварительной информации, обыски могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей, которые были выделены на подготовку к ЕГЭ.

Ранее в РФ раскрыли аферу при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота.

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