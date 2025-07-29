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В РФ раскрыли аферу при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота

В Калининграде начался суд по делу об афере при ремонте кораблей Балтфлота
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В Калининградском областном суде начались слушания по уголовному делу о мошенничестве при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

В мошенничестве обвиняются генеральный директор фирмы и ведущий инженер судоремонтного завода, говорится в публикации.

По данным следствия, в 2022 году предприниматель получил от Министерства обороны России 12 млн рублей в рамках государственного контракта по гособоронзаказу с судоремонтным заводом за поставку запчастей для ремонта двигателей кораблей. Подчеркивается, что завод получил контрафактные и несертифицированные детали по поддельным сертификатам. Следствие считает, что предприниматель совершил хищение бюджетных средств путем мошенничества.

Инженеру судоремонтного завода инкриминируют злоупотребление полномочиями. По версии следствия, он принял некачественные детали, которые поставили на два корабля Балтийского флота.

В январе Следственный комитет возбудил уголовное дело против бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота.

Ранее дело о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда РФ направили в суд.

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