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Силовики провели обыски в минобрнауки Ингушетии

«Интерфакс»: минобрнауки Ингушетии обыскали по делу о хищении 15,7 млн рублей
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Силовики провели обыски в здании минобрнауки Ингушетии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

По словам собеседника агентства, во время следственных действий вход в здание министерства был временно заблокирован. По предварительной информации, обыски могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей, которые были выделены на подготовку к ЕГЭ.

Официальных комментариев от представителей ведомства или силовых структур на момент публикации не поступало.

До этого Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда. В заявлении говорится, что 29 человекам было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. Среди них — Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, в разное время возглавлявшие управление Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия.

Ранее в России раскрыли аферу при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота.

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