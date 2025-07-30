В Воронеже годовалый ребенок выжил, выпав из окна пятого этажа

Воронежские врачи спасают годовалую девочку, которая выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже в доме на улице Переверткина. Ребенок находился на балконе, но в какой-то момент сорвался вниз.

«С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

За последние два дня это не первый подобный случай. Накануне стало известно о выпадении ребенка из окна 16-го этажа. Трехлетний мальчик забрался на подоконник и стал бросать вниз мамину косметику.

Решив посмотреть, как предметы летят вниз, он сорвался с высоты. В результате ребенок выжил, его госпитализировали с травмами.

Ранее в Петербурге московский школьник выпал из окна хостела и выжил.