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В Воронеже годовалый ребенок выжил, выпав из окна пятого этажа

В Воронеже годовалая девочка выпала из окна пятого этажа
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Воронежские врачи спасают годовалую девочку, которая выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже в доме на улице Переверткина. Ребенок находился на балконе, но в какой-то момент сорвался вниз.

«С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщается в публикации.
На данный момент следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

За последние два дня это не первый подобный случай. Накануне стало известно о выпадении ребенка из окна 16-го этажа. Трехлетний мальчик забрался на подоконник и стал бросать вниз мамину косметику.

Решив посмотреть, как предметы летят вниз, он сорвался с высоты. В результате ребенок выжил, его госпитализировали с травмами.

Ранее в Петербурге московский школьник выпал из окна хостела и выжил.

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