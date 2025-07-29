На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже трехлетний мальчик играл на подоконнике и выпал с 16-го этажа

В Воронеже трехлетний ребенок выжил после падения из окна 16-го этажа
true
true
true
close
Shutterstock

В Воронеже устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на 16 этаже и чудом остался жив. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Грамши, мать трехлетнего мальчика готовила завтрак. Оставшись без присмотра, ребенок забрался на подоконник у открытого окна и стал бросать вниз косметику женщины.

В какой-то момент он решил посмотреть, как предметы летят вниз, не удержался и упал с высоты 16-го этажа. Пострадавший чудом выжил, он госпитализирован. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого в Петербурге ребенок с аутизмом вылез в форточку и упал с четвертого этажа. мальчик подставил табурет и вылез в окно, находясь на четвертом этаже шестиэтажного дома. Пострадавшего забрали в детскую больницу им. К. А. Раухфуса с сотрясением мозга, сочетанной травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломом двух ребер, ушибом живота, переломом крестца и открытым переломом правой голени со смещением.

Ранее в Липецке полуторагодовалая девочка впала в кому после падения из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами