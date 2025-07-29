В Петербурге московский школьник выпал из окна хостела и выжил

В Петербурге врачи спасают школьника из Москвы, выпавшего из окна хостела

В Петербурге празднование окончания девятого класса закончилось для московского школьника выпадением из окна. Об этом сообщает 78.ru.

Компания из трех подростков с разрешения родителей приехала в Петербург. Во время прогулки в парке молодые люди употребили неизвестное вещество. Спустя некоторое время они вернулись в хостел на третьем этаже дома на Апраксином переулке, где и остановились.

В помещении один из молодых людей, 15-летний юноша, стал вести себя неадекватно и разбил стекло. Вскоре он выпал из окна.

«15-летний школьник выжил, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

Пострадавший получил несколько серьезных травм, в том числе черепно-мозговую и перелом затылочной кости. На данный момент врачи делают все необходимое, чтобы спасти жизнь подростку.

Известно, что молодой человек воспитывается бабушкой.

Ранее в Петербурге семиклассник не выжил, выпав из окна 17-го этажа.