«Черное» предупреждение объявлено в Гонконге из-за ливней

В Гонконге объявлено «черное» предупреждение в связи с ливнями

Наивысшее «черное» предупреждение объявили в Гонконге в связи с ливнями. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР, передает РИА Новости.

В связи с сильным затоплением дорог и суровыми погодными условиями жителям города рекомендовали оставаться в безопасных местах. В обсерватории предупредили, что из-за ливней возможны паводки и разливы рек.

Накануне министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений. Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу КНР с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.

Больше всего пострадали три района — уезд Фупин с рекордными 145 мм осадков в час, уезд Миюнь, а также город Баодин с 540 мм дождя за ночь (годовая норма), где пострадали 46 тыс. жителей и эвакуированы 4655 человек.

Ранее жители Гонконга рассказали о поваленных деревьях и закрытых кафе из-за тайфуна.