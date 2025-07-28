В Пекине введен режим экстренного реагирования из-за ливней

Министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.

Ведомство потребовало от местных властей усилить мониторинг паводковой обстановки и оперативно информировать население об опасностях.

Проливные дожди вызвали масштабные подтопления в окрестностях Пекина, в результате чего двое человек не выжили, а тысячи были вынуждены эвакуироваться. Власти КНР предупредили о высоком риске оползней и новых наводнений. Наиболее пострадали три района — уезд Фупин с рекордными 145 мм осадков в час, уезд Миюнь, где эвакуировали свыше 3000 человек при отключениях электричества и связи, а также город Баодин с 540 мм дождя за ночь (годовая норма), где пострадали 46 000 жителей и эвакуированы 4655 человек.

Ранее в Армении горел старейший в стране заповедник.