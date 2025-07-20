«Ливень был, как мощный душ»: жители Гонконга — о тайфуне «Випха»

Из-за обрушившегося на Гонконг тайфуна «Випха» в городе немало поваленных деревьев, а в пик непогоды были закрыты магазины, рестораны и часть метро. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Алексей, сравнив ливень с «мощным душем».

«На данный момент сигнал тайфуна понижен до Т3, все ограничения сняты, можно выходить на улицу. С утра был сигнал Т8, потом Т9 и после Т10. Старожилы сказали, что это было четыре раза за 15 лет. Т10 держался почти весь день. Во время тайфуна Т8 общественный транспорт не работает, метро ездит с интервалами и только в подземной части, а магазины, ТЦ и кафе закрыты. На данный момент в моем районе кафе закрыты, и смысла их открывать, наверное, нет — уже почти 20:30. Ветер был очень сильный. Сейчас в чате скидывают фото, поваленных деревьев немало. Здесь инфраструктура приспособлена под тропические ливни, затоплений нет. Хотя несколько часов ливень был очень сильный, как мощный душ. Возможно, ливневки могли забиться поваленной листвой или мусором, и где-то могли быть небольшие затопления. Прямо сейчас идет дождь. И это, судя по всему, на два дня», — сказал он.

По словам другого местного жителя Николая, горожане сетуют, что тайфун пришелся на воскресенье, поскольку в другой день был бы объявлен дополнительный выходной. Мужчина добавил, что было прекращено паромное сообщение, а на улицу выходить было опасно.

«Обстановка обычная, такие тайфуны случаются раз в несколько лет, поэтому город к ним готов. С объявлением сигнала T8 все замирает. На улицу лучше не выходить. Паромное сообщение прекращается, так что с нашего маленького острова на большой не добраться. У меня на веранде частично разрушена крыша из бамбука. Затоплений не наблюдаю, но я живу на холме. Все жалеют, что тайфун пришелся на воскресенье, иначе был бы дополнительный выходной», — подчеркнул он.

Еще одна жительница города Евгения в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что из-за непогоды в аэропорту были задержаны все рейсы.

«В данный момент все возвращается к нормальной жизни, сигнал понижен до трех. Утром и днем, когда был Т10, движение транспорта было остановлено, работала только часть метро на участках, где движение подземное. Все рейсы были задержаны. Практически все магазины и рестораны были закрыты. Много поваленных деревьев, где-то сорвало бамбуковые конструкции, используемые для ремонтных работ. На улицы конечно можно было выйти, на свой страх и риск», — отметила она.

19 июля на побережье города Тайшань в южной провинции Гуандун в Китае и Гонконг обрушился тайфун «Випха». Как сообщал Telegram-канал Baza, максимальная скорость ветра достигала 140 км/ч.

В Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10. Администрация города присвоила урагану наивысший десятый уровень опасности.

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