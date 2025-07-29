В Хабаровском крае за два дня обрушилось два моста

Второй мост за два дня обрушился в Хабаровском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

На трассе от Селихино до Николаевска это уже третье разрушение. На этом участке дороги то переправы рушатся, то полосы обваливаются сразу с двух сторон, пишет канал.

Amur Mash отмечает, что как только власти заявляют об окончании ремонта, появляются новые проблемы. Накануне разрушился переезд через реку Аксян, в результате чего было закрыто движение для всех видов транспорта.

Теперь мост смыло через реку Горную. По информации канала, материалы для ремонта уже привезли и специалисты приступают к работе.

25 июля сообщалось, что в Череповецком округе Вологодской области самосвал «КамАЗ» заблудился и обрушил мост через реку Кензу. Грузовик провалился в реку вместе с обломками деревянного моста, который простоял всего год после последнего крупного ремонта.

Ранее мост рухнул вместе с верующими во время крестного хода в Вологодской области.