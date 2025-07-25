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Водитель «КамАЗа» заблудился и обрушил мост в Вологодской области

В Вологодской области КамАЗ обрушил мост из-за заблудившегося водителя
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«Подслушано Хохлово»/VK

В Череповецком округе Вологодской области самосвал «КамАЗ» обрушил мост через реку Кензу, сообщает информагентство «Вологда Регион».

«Как выяснили полицейские, водитель КамАЗа 1962 года рождения вез песок. В какой-то момент он понял, что заблудился. Тогда мужчина решил развернуть машину. Затем, проигнорировав запрещающий знак, въехал на мост», — отмечается в сообщении.

Сооружение не выдержало массы груженого самосвала и обрушилось. На фото с места происшествия видно, что грузовик провалился в реку вместе с обломками деревянного моста. Сотрудники ГИБДД привлекли водителя к ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков. В результате аварии он не пострадал. Мост через Кензу простоял всего год после последнего крупного ремонта.

Ранее в Забайкалье колесо грузовика отлетело в 10-летнюю девочку-пешехода.

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