В Хабаровском крае рухнул мост

Amur Mash: в Хабаровском крае после ремонта произошло обрушение моста

В Хабаровском крае после ремонта обрушился мост. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

26 июня участок автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре с 60-го по 105-й километр стал обваливаться. В связи с этим было прекращено движение транспорта и проведены срочные ремонтные работы.

Однако спустя два дня обрушился мост через реку Аксян.

25 июля сообщалось, что в Череповецком округе Вологодской области самосвал «КамАЗ» заблудился и обрушил мост через реку Кензу.

6 июля в Нижегородской области мост обрушился под тяжестью пожарной машины, направлявшейся к водоему. На кадрах с места происшествия видно, что обрушившийся мост был деревянным. Пожарный автомобиль ЗИЛ-131 перевернулся на правый бок. Рядом с местом обрушения на дереве установлен знак, указывающий на наличие пожарного водоема.

Ранее мост рухнул вместе с верующими во время крестного хода в Вологодской области.