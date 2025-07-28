Сайт аэропорта Жуковский восстановил работу

Портал аэропорта Жуковский восстановил работу в штатном режиме после технических неполадок. Как рассказали ТАСС в пресс-службе воздушной гавани перебоев в графике работы не возникло.

«Работа интернет-сайта восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров», — сообщили представители аэропорта.

28 июля сбой в сервисах «Аэрофлота» привел к хаосу в аэропорту Шереметьево. Утром сотни пассажиров столкнулись с отменами и переносами рейсов. Сама авиакомпания подтвердила факт сбоя в информационных системах, порекомендовав пассажирам следить за онлайн-табло и объявлениями в аэровокзалах.

По данным Генпрокуратуры РФ, причиной сбоя стала хакерская атака. Ответственность за инцидент взяли на себя группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. В своих заявлениях они утверждали, что в течение года имели доступ к внутренней сети авиаперевозчика.

Ранее стало известно, как ситуация с «Аэрофлотом» повлияет на стоимость перелетов.