В базе данных «Аэрофлота» произошел сбой

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможном внесении изменений в расписание рейсв из-за произошедшего сбоя информационных систем. Сообщение авиакомпании опубликовано в ее Telegram-канале.

«Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», — говорится в материале.

Что стало причиной сбоев, не уточняется. Сейчас сотрудники авиакомпании работают над снижением рисков невыполнения плана полетов и пытаются восстановить штатную работу сервисов. Актуальную информацию о рейсах можно найти на онлайн-табло на сайте авиакомпании, который продолжает работать.

До этого «Аэрофлот» отменил около 10 рейсов из-за ограничений полетов в Шереметьево.

На этом фоне кассы в аэропорту «Шереметьево» временно перестали оформлять возврат и переоформление билетов, поэтому сделать это можно было на сайте авиакомпании через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента.

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