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Стало известно, как ситуация с «Аэрофлотом» повлияет на стоимость перелетов

Экономист Балынин исключил подорожание перелетов из-за ситуации с «Аэрофлотом»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Внештатная ситуация с «Аэрофлотом» никак не должна отразиться на ценах на перелеты в 2025 году. У любой компании, тем более такой крупной, как «Аэрофлот», обязательно есть резервы на случай непредвиденных ситуаций, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Соответственно, компании точно хватит даже небольшой части резервов для беспрепятственного возврата средств всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на рейсы. Более того, если рейсы не осуществляются, то и затраты, которые несут авиакомпании тоже ниже — это тоже необходимо иметь ввиду. Поэтому я полагаю, что «Аэрофлот» не будет перекладывать возникшие затраты в будущие цены билетов. Также важно иметь ввиду, что «Аэрофлот» является крупной, но не единственной компанией на рынке авиаперевозок, и нет сомнения, во-первых, что и конкуренция не позволит без объективных причин повышать цены. Во-вторых, с учетом специфики ситуации и в рамках заботы о гражданах другие авиаперевозчики не будут пользоваться кратковременно возникшей ситуацией. Плюс еще нужно учитывать и их конкуренцию за клиента друг с другом», — отметил Балынин.

По его оценкам, этим летом цены на авиаперелеты по многим направлениям снизились на 5-15% (а в отдельных случаях и более) по сравнению с прошлым годом. Соответственно, сейчас, наоборот, в условиях конкуренции за клиента авиакомпании нацелены на снижение цен, а не на их повышение, уверен экономист.

28 июля сообщалось о масштабной хакерской атаке на «Аэрофлот». Авиакомпания отменила 42 рейса из Москвы из-за сбоя информационных систем. Ответственность за кибератаку взяли на себя проукраинские хакеры.

Ранее эксперт назвал необходимое количество времени для восстановления систем «Аэрофлота».

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